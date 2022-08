Vier Autos brennen in Moabit

In der Nacht haben vor der Justizvollzugsanstalt in Berlin-Moabit vier Autos gebrannt.

Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte. Das Feuer in den in der Straße Alt-Moabit abgestellten Fahrzeugen war aus noch ungeklärter Ursache am Dienstagmorgen ausgebrochen. Zwei der Wagen seien komplett abgebrannt, hieß es. Die Feuerwehr hat gelöscht. Zur Höhe des Schadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.

(dpa)