Anne Hathaway: Selenskyj ist "ein Held unserer Zeit"

US-Schauspielerin Anne Hathaway hat ihre Bewunderung für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum Ausdruck gebracht.

"Ich möchte dem Filmfestival einfach meine Dankbarkeit dafür ausdrücken, dass es einen Helden unserer Zeit miteinbezieht", sagte die 40-Jährige am Donnerstag in Berlin. "Und dafür, uns allen die Möglichkeit zu geben, die Botschaft der Ukraine zu bekräftigen, welche der fast universale Wunsch nach Frieden ist." Sie sei sich sicher, "dass da viele, viele, viele sind, die sich Frieden wünschen in dieser aktuellen komplizierten Situation."

Hathaway spielt eine Rolle im Film "She Came to Me" von Regisseurin Rebecca Miller, der am Donnerstagabend die Berlinale eröffnen wird. Miller sagte am Nachmittag, dass sie es "wirklich großartig" finde, dass Selenskyj per Video zur Eröffnungsfeier zugeschaltet werde, und bezeichnete ihn ebenfalls als Helden.

(dpa)