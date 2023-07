Im Lockdown verliebt: Annika Ernst heiratet Nachbarn

Schauspielerin Annika Ernst ("Der Bergdoktor") will im Sommer ihrem Partner Robert Wagner das "Ja"-Wort geben.

"Wir werden noch dieses Jahr heiraten", erzählte die 41-Jährige im Interview der Illustrierten "Bunte". Geplant sei "im August eine kleine standesamtliche Trauung nur mit Familie im Schloss Mirabell in Salzburg", kündigte die Schauspielerin an. Einige Wochen später will das Paar ein größeres Fest für Freunde mit einer Trauungszeremonie auf einem Schiff in Berlin veranstalten. Ernst hatte sich im Corona-Lockdown in ihren Berliner Nachbarn, einen Marketingexperten, verliebt.

Ihr Partner habe sie an Heiligabend mit dem Heiratsantrag überrascht, sagte sie. "Er hat ein paar sehr schöne Worte über uns gesagt, mir den Ring überreicht und mich gefragt, ob ich seine Frau werden möchte." Sie habe sofort "Ja" gesagt. Beide haben dem Bericht zufolge jeweils ein Kind aus früherer Beziehung.

(dpa)