Maria Furtwängler feiert Weihnachten gern in großer Runde

Für Schauspielerin Maria Furtwängler (57) darf Weihnachten gern etwas größer ausfallen.

"Mir ist es viel lieber, wenn es nicht im ganz kleinen Kreis abläuft, sondern man so viele Leute wie möglich dazuholt", sagte Furtwängler der Berliner Morgenpost (Donnerstagsausgabe). "Je mehr Menschen, desto besser. Das gehört auch speziell zu Weihnachten dazu." Es bestehe zwar immer die Gefahr, dass solch ein Fest in Streitigkeiten untergeht. Da helfe es nur, wenn man kompromissbereit ist und aufeinander zugeht, sagte der "Tatort"-Star. Freitagabend ist sie in der Komödie "Abenteuer Weihnachten - Familie kann nie groß genug sein" in der ARD zu sehen.

(dpa)