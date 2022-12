Neues Schiffshebewerk nach Störfall gesperrt

Störungsfrei lief das neue Schiffshebewerk auch bisher nicht. Der Bauherr setzte auf Fortschritte im neuen Jahr. Nun hat ein Störfall weitreichendere Folgen. Ist ein großer Schaden entstanden?

Das neue Schiffshebewerk in Niederfinow ist nach einem Störfall bis zum 15. Januar für den Verkehr gesperrt worden. Ein mechanischer Schaden am Sicherungssystem sei nicht auszuschließen, teilte das Wasserstraßen-Neubauamt Berlin am Freitag mit. Am 16. Dezember sei es bei zweistelligen Minusgraden zu einem außerplanmäßigen Störfall am neuen Hebewerk mit einer Schiefstellung des Troges um 40 Zentimeter gekommen.

In dem riesigen Trog überwinden die Schiffe auf der Oder-Havel-Wasserstraße einen Höhenunterschied von 36 Metern. Bei dem Sicherungssystem geht es auch darum, ein Abstürzen des Troges bei einer Havarie zu verhindern.

An der neuen, rund 500 Millionen teuren Anlage, die Anfang Oktober im Kreis Barnim eröffnete wurde, waren immer wieder Störungen aufgetreten, so dass das Hebewerk stillstand. Nach dem Störfall am Trog Mitte Dezember ordnete die Schifffahrtspolizei nun am 28. Dezember die Vollsperrung der neuen Anlage an. Schiffe sollen daher bis 15. Januar das alte Hebewerk nebenan nutzen können, müssen jedoch laut Behörde mit Wartezeiten rechnen.

Der Leiter des Wasserstraßen-Neubauamtes, Rolf Dietrich, sagte laut Mitteilung vom Freitag: "Ein schwerwiegender mechanischer Schaden am Antriebs- und Sicherungssystem könnte nur unter längerer Sperrung der Anlage beseitigt werden, da die dann betroffenen Ersatzteile erst angefertigt werden müssten." Deshalb werden ihm zufolge zunächst alle denkbaren Ursachen für die beobachtete Fehlfunktion geprüft, um die Anlage danach "verantwortbar wieder in Betrieb zu nehmen". Der Plan, das alte Schiffshebewerk für die Winterreparatur vom 3. Januar bis 28. Februar zu sperren, muss damit verschoben werden.

Behörden-Leiter Dietrich hatte Anfang Dezember gesagt, das neue Schiffshebewerk in Niederfinow solle ab 2023 zuverlässiger funktionieren. Störungen sollten innerhalb von zwei bis drei Stunden behoben sein. "Es wird jetzt immer zuverlässiger und genauso zuverlässig sein wie das alte Hebewerk."

(dpa)