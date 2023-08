Zwei Verletzte bei Sportboot-Unfall auf der Havel

Bei einem Unfall mit zwei Sportbooten sind am Samstagabend auf der Potsdamer Havel die Bootsführer verletzt worden.

Die beiden Freizeitkapitäne seien am Samstagabend auf Kollisionskurs gewesen und dann beide in dieselbe Richtung ausgewichen, berichtete die Wasserschutzpolizei am Sonntag. So sei es zu dem Zusammenstoß gekommen und die Sportbootführer seien ins Wasser gefallen. Sie wurden von den Besatzungen anderer Boote gerettet. Ein führerloses Boot sei weitergefahren und noch mit zwei anderen Booten kollidiert. Dabei seien weitere Sachschäden entstanden, berichtete die Polizei.

(dpa)