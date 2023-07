Linke: Weggang von Lehrern nach Anfeindungen katastrophal

Der Weggang von zwei Lehrkräften einer Schule in Burg im Spreewald wegen Anfeindungen aus der rechten Szene ist nach Ansicht der Linksfraktion auch durch Versagen staatlicher Stellen entstanden.

"An dieser Stelle haben die Rechten gewonnen, weil es ein Staatsversagen gab, weil es keine Zusammenarbeit gab", sagte Linksfraktionschef Sebastian Walter am Donnerstag in Potsdam. "Es ist eine Vollkatastrophe." Diejenigen, die Haltung zeigen sollten, seien nicht einmal mehr in der Institution Schule geschützt worden. Er sehe die Gefahr, dass nun Lehrerinnen und Lehrer nicht aufstünden gegen Rechtsextremismus, weil sie Angst vor Verfolgung hätten.

Die Linke-Bildungspolitikerin Kathrin Dannenberg forderte Konsequenzen dafür, dass rechte Strukturen, Propaganda und Angriffe den öffentlichen Raum prägten. Es reiche nicht, wenn Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) und Schulämter erklärten, sie hätten sich in jeder Hinsicht vor die Kolleginnen und Kollegen gestellt. "In Burg hat die Hütte nachweislich schon im April gebrannt." Die Lehrerin und der Lehrer hatten im April in einem anonymen Schreiben geschildert, sie seien an der Schule täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert. Sie waren danach Anfeindungen ausgesetzt.

(dpa)