Schule

vor 42 Min.

Minister: Es konnte vermutlich Amoklauf verhindert werden

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat die Bedrohungslage am Freitagmorgen in einer Schule in Petershagen östlich von Berlin als sehr gefährlich bewertet.

Es habe vermutlich ein Amoklauf verhindert werden können, sagte er am Freitag in Potsdam. "Es handelt sich hier nicht um einen Fehlalarm." Ein bewaffneter Täter habe am Freitagmorgen in der Gesamtschule in Petershagen Lehrkräfte bedroht. Er habe dann schon kurz nach dem Notruf gefasst werden können, sagte Stübgen. Er lobte schnelles und umsichtiges Handeln in der Schule und von speziell ausgebildeten Polizeikräften. Der Angreifer und auch ein Polizist wurden leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte der Täter allein, er hatte eine Waffe und ein Messer dabei, wie Stübgen sagte, der dazu keine weiteren Details nannte. Er sprach von einem "schusswaffenähnlichen" Gegenstand". Die Polizei teilte am Vormittag mit, es habe sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt. Zur Frage nach dem Motiv des Mannes machte der Minister keine Angaben. (dpa)

