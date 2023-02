Amokalarm in Potsdamer Schule - Polizei: Bisher keine Gefahr

In einer Potsdamer Schule ist nach Angaben der Polizei Amokalarm ausgelöst worden.

"Bisher haben wir keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahr", sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Polizeibeamte seien am Ort des Oberstufenzentrums in der Jägerallee. Das Gelände sei weiträumig abgeriegelt. Der Alarm war nach Polizeiangaben gegen 13.46 Uhr. Bei dem Oberstufenzentrum handelt es sich um eine berufliche Schule.

(dpa)