In Sommerferien wird an vielen Cottbuser Schulen repariert

Cottbus nutzt die Sommerferien für umfassende Bau- und Instandhaltungsarbeiten an zahlreichen Schulen der Stadt.

Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Auch komplette Sanierungsmaßnahmen seien darunter. Insgesamt soll knapp eine Million Euro dafür aufgewendet werden.

Gute Bedingungen zum Lernen an den Schulen sind eines der Hauptanliegen von Oberbürgermeister Tobias Schick ( SPD). Für ihn sei es eines der zentralen Themen für die nachfolgenden Generationen. Gute Schulen und Kitas seien Voraussetzung für die Gewinnung von Fachkräften und dafür, junge Menschen in der Region zu behalten und für die Ansiedlung von Familien attraktiv zu machen, so Schick.

In den meisten der reparaturbedürftigen Grund- und Oberschulen geht es in den kommenden Wochen um Malerarbeiten oder die Instandsetzung und Teilsanierung von Fenstern oder Dachgesims. In Turnhallen werden Parkettboden teilsaniert oder sie bekommen Barrierefreiheit. Das Niedersorbische Gymnasium bekommt mit Unterstützung des Fördervereins ein Sonnensegel. Einen Teil der Kosten übernimmt die Stadt. Zudem geht der Aufbau eines WLAN-Netzwerkes weiter. Dafür werden an mehreren Standorten Verkabelungsarbeiten durchgeführt.

Manche Arbeiten könnten sich über den Sommer hinaus hinziehen, hieß es von der Stadt. Viele Aufträge müssten noch ausgeschrieben werden. Die Situation im Bau wirke sich aufgrund von Fachkräftemangel, Firmenrückgang, oder Preissteigerung auch auf die Durchführung kommunaler Bauvorhaben aus. Die Stadt dankte auch deshalb allen Beteiligten für ihr Engagement.

(dpa)