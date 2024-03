Senat berät über mehr Angebote zu politischer Bildung

Der Berliner Senat beschäftigt sich bei seiner Sitzung am Dienstag (10.00 Uhr) mit dem Thema politische Bildung für Jugendliche.

Schwarz-Rot möchte die Angebote dafür ausweiten und will einen entsprechenden Beschluss dazu fassen. So sollen Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe 1 künftig im Rahmen des Unterrichts möglichst sowohl das Berliner Abgeordnetenhaus als auch den Bundestag besuchen können.

Schulen sollen aber auch ermutigt werden, kommunalpolitische Institutionen wie Bezirksämter oder Bezirksverordnetenversammlungen zu besuchen. Um Jugendlichen demokratische Werte noch näher als bisher zu bringen, sind außerdem Schulbesuche von Vertretern solcher Institutionen vorgesehen.

Ebenfalls auf der Tagesordnung steht das Thema soziale Stadtteilarbeit und die dafür nötige Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur in Berlin. Dazu will Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) den Senatsmitgliedern einen Überblick zum aktuellen Stand geben.

