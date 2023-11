Warnstreik der Lokführer mit Auswirkungen für Schüler

Der Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL könnte auch Auswirkungen auf den Unterricht in Brandenburger Schulen haben - sofern Schülerinnen und Schüler bei der Beförderung auf den Bahnverkehr angewiesen sind.

Daher sollen die Kinder und Jugendlichen am Donnerstag Lernaufgaben bekommen, wenn sie wegen des Streiks ihre Schule nicht besuchen können, wie das Bildungsministerium am Mittwoch mitteilte. Wenn die Einsatzplanung der Lehrkräfte dies zulasse, könne auch in den Jahrgangsstufen 1 bis 10 für die abwesenden Schüler Distanzunterricht organisiert werden.

Die Lehrkräfte und das pädagogische Personal müssten am Donnerstag zum Dienst erscheinen, hieß es in der Mitteilung. Der Unterricht werde nach dem regulären Stundenplan für alle Jahrgangsstufen in Präsenz erteilt.

(dpa)