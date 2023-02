Berlin erneut Final-Ort der Wassersprung-Weltcup-Serie

Berlin ist auch in diesem Jahr Austragungsort des Finales des Wasserspringer-Weltcups.

Wie der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) am Dienstag mitteilte, werden vom 4. bis 6. August die weltbesten Springer in der deutschen Hauptstadt sein. Das Finale bildet den Abschluss der Weltcup-Serie und ist zugleich die Chance zur WM-Revanche. Eine Woche vor dem Wettkampf in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark enden im japanischen Fukuoka die Weltmeisterschaften.

"Ich freue mich, dass der Diving World Cup erneut in Berlin stattfindet und wir zeigen können, dass wir nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch einiges draufhaben", sagte Wassersprung-Bundestrainer Christoph Bohm und ergänzte: "So ein Weltcup direkt nach der WM bietet die Chance, noch einmal Stärke zu zeigen und einen bleibenden Eindruck mit Blick auf das kommende Olympia-Jahr zu hinterlassen."

Berlin ist die letzte von insgesamt drei Stationen des diesjährigen Diving World Cups. Zuvor wird im chinesischen Xi‘an (14. – 16. April) sowie im kanadischen Montreal (5. bis 7. Mai) gesprungen. Mit Preisgeldern zwischen 25.000 Dollar für die Sieger und 2000 Dollar für Platz zwölf lohnt sich der Weltcup besonders.

(dpa)