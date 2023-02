Mietvertrag für Film- und Fernsehakademie unterschrieben

Die Deutsche Film-und Fernsehakademie (DFFB) wird ab Februar 2025 an ihren neuen Standort ziehen.

Der Mietvertrag für die neuen Räume am Friedrich-Krause-Ufer in Berlin-Moabit sei unterzeichnet, teilte die Senatskanzlei am Donnerstag mit. Er sehe eine Laufzeit von zehn Jahren vor, mit der Option auf Verlängerung. Die DFFB wurde 1966 als Filmschule des Landes Berlin gegründet. Derzeit ist sie im Sony Center am Potsdamer Platz untergebracht. Am neuen Standort in einem Neubauprojekt sollen etwa neue Studios und Postproduktionsräume auf aktuellstem technischen Standard entstehen.

(dpa)