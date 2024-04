Anteil der über 80-Jährigen wächst

Die Zahl der über 80-Jährigen in der Bevölkerung in Berlin und Brandenburg steigt - und zugleich deren Lebenserwartung.

Ihr Anteil lag 2022 bei 6,3 Prozent in Berlin und 8,6 Prozent in Brandenburg. Wie aus Daten des Landesamtes für Statistik außerdem hervorgeht, lebte rund die Hälfte der über 80-Jährigen in Berlin und ein gutes Drittel in Brandenburg allein. Bis zum Jahr 2050 ist laut Behörde auch noch mit einem enormen Zuwachs der Gruppe der Hochaltrigen über 80 Jahren zu rechnen.

In Berlin ist die Zahl der Menschen über 80 innerhalb der vergangenen elf Jahre von 142.900 auf 237.900 im Jahr 2022 gewachsen. Das entspricht einem Plus von 66,0 Prozent. In Brandenburg sind die Steigerungsraten größer: Lebten 2011 noch 125.900 ab 80 Jahren in dem Bundesland, waren es 2022 bereits 220.200. Das entspricht einem Zuwachs von 75 Prozent. Im Jahr 2050 soll ihre Anzahl laut Vorausberechnung bei 312.900 liegen. Das entspricht laut Statistikbehörde einem Anteil von 12,6 Prozent.

Lebenserwartung gestiegen

Zudem wuchs von 1992 bis 2022 die Zahl der noch zu erwartenden Lebensjahre für 80-jährige Berliner von 6,3 auf 8,3 Jahre, für gleichaltrige Berlinerinnen von 8,0 Jahre auf 9,9 Jahre. Im Vergleich dazu ist in Brandenburg die verbleibende Lebenserwartung dieser Bevölkerungsgruppe niedriger. Sie stieg dennoch im Zeitraum von 1992 bis 2022 für Männer von 5,8 Jahre auf 7,8 Jahre, für Frauen von 7,2 Jahre auf 9,4 Jahre.

Das Landesamt für Statistik berichtete zudem, dass im Jahr 2021 22,7 Prozent der Berliner und 30,4 Prozent der Berlinerinnen im Alter von 80 bis unter 85 Jahren pflegebedürftig gewesen seien. In Brandenburg lag der Anteil etwas höher: Hier mussten 27,7 Prozent der 80- bis unter 85-jährigen Männer und 37,9 Prozent der gleichaltrigen Frauen gepflegt werden. Bei den über 95-Jährigen sei es eher die Ausnahme, nicht pflegebedürftig zu sein. Der Gesundheitszustand der Bevölkerungsgruppe ab 80 Jahren in Berlin und Brandenburg habe sich aber in den vergangenen 20 Jahren spürbar verbessert, so das Landesamt für Statistik.

(dpa)