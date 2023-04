Seltener Tiernachwuchs: Kurzschnabeligel im Tierpark geboren

Mit der Geburt eines Kurzschnabeligels hat der Tierpark Berlin seltenen Nachwuchs bekommen.

Das Jungtier mit dem kleinen Rüssel und den maulwurfartigen Pfoten ist Ende Februar aus dem Ei geschlüpft, wie der Tierpark am Mittwoch mitteilte. Den letzten Nachwuchs der eierlegenden Säugetierart habe es in Berlin vor über 100 Jahre gegeben. "In meinen 45 Dienstjahren habe ich hier schon wirklich einiges erlebt, aber das war ein ganz besonderer Augenblick", freute sich Tierpflegerin Andrea Fleischer.

Der Nachwuchs gesellt sich zu drei erwachsenen Kurzschnabeligeln, die seit rund zehn Jahren im Tierpark leben. Das Geschlecht des Jungtiers ist noch nicht bekannt. Auch einen Namen hat es noch nicht.

Kurzschnabeligel leben ursprünglich in Australien, auf Tasmanien und auf Neuguinea. Sie zählen weltweit neben dem Schnabeltier zu einer der wenigen Säugetiere, die Eier legen. Sie haben igelartige Stacheln und ein Beutel wie bei einem Känguru. Die Stacheln fangen ab einem Alter von zwei Monaten an zu wachsen.

(dpa)