Gut 30 Millionen für Görlitzer Park und Leopoldplatz

CDU und SPD in Berlin haben sich über die Finanzierung der beim "Sicherheitsgipfel" Anfang September vereinbarten Maßnahmen verständigt.

Dabei geht es insbesondere um Hilfsangebote für drogenabhängige Menschen am Leopoldplatz im Wedding und am Görlitzer Park in Kreuzberg. Insgesamt sollen dort in den kommenden beiden Jahren 31 Millionen Euro investiert werden, wie aus einem zwischen den Parteien abgestimmten Papier hervorgeht, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.

Zu den geplanten Angeboten gehören unter anderem mehr Drogenkonsumräume, Unterbringungsmöglichkeiten für obdachlose Drogenabhängige, eine Ausweitung von Sozialarbeit und Drogenprävention. Für den Zaun um den Görlitzer Park sowie für zusätzliches Personal dort sind für 2024/2025 zusammen 3,46 Millionen Euro vorgesehen, weitere 1,12 Millionen für die Beleuchtung.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner ( CDU) und Innensenatorin Iris Spranger ( SPD) hatten nach dem sogenannten Sicherheitsgipfel im September angekündigt, die Mauer um den Park abzureißen und durch einen Zaun mit Eingangstoren zu ersetzen. Sie sollen dann nachts abgeschlossen werden. Die Debatte über Sicherheit in dem Park war erneut entbrannt, weil eine junge Frau dort im Juni von mehreren Männern vergewaltigt worden war.

(dpa)