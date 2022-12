Feuerwehrverband ruft zu achtsamem Umgang mit Böllern auf

Bald ist Silvester - und damit eine der arbeitsreichsten Nächte für die Feuerwehr: Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) hat die Menschen nun zur Vorsicht beim Umgang mit Feuerwerk aufgerufen.

Denn oftmals entstünden Verletzungen und Brände durch den unachtsamen Umgang mit Feuerwerkskörpern - insbesondere, wenn dieses illegal eingeführt oder selbst gebastelt wurden, wie der Verband am Donnerstag betonte.

Der DFV appellierte, Kunden sollten die Gebrauchshinweise der Hersteller lesen und Feuerwerkskörper nur an erlaubten Orten zünden. "Das Abbrennen der Böller in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen ist untersagt."

Außerdem sollten Eltern mit ihren Kindern über die Gefahren sprechen - Jugendliche unter 18 Jahren sollten mit dem Feuerwerk nicht hantieren. Der Verband warnt wegen potenzieller Selbstentzündung auch davor, Feuerwerkskörper am Körper, etwa in Jacken- oder Hosentaschen zu tragen. In der Silvesternacht sei es wichtig, die Wohnungen vor Bränden zu schützen: "Entfernen Sie Möbel, Hausrat und andere brennbare Gegenstände von Balkonen und Terrassen. Halten Sie Fenster und Türen geschlossen."

"Jede Verletzung, die vermieden werden kann, entlastet den Rettungsdienst, der vor allem in Großstädten oft übermäßig gefordert", sagte der Präsident des Verbandes, Karl-Heinz Banse.

(dpa)