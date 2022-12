Stadtreinigung macht sich für Aufräumen an Neujahr startklar

Die Berliner Stadtreinigung bereitet sich auf das Aufräumen des Silvestermülls vor.

An Neujahr sollen ab 2.00 Uhr morgens 500 Beschäftigte und 180 Reinigungsfahrzeuge eingesetzt werden, teilte die Stadtreinigung am Freitag mit. Das sind ungefähr so viele, wie an Neujahrstagen vor der Corona-Pandemie im Einsatz waren. In den vergangenen beiden Jahren gab es wegen coronabedingten Böllerverboten deutlich weniger Müll und dadurch auch deutlich weniger Einsatzkräfte.

Die Reinigung an Neujahr konzentriert sich auf Schwerpunkte wie das Brandenburger Tor, den Hermannplatz und den Kurfürstendamm, aber auch die Strecke für den Neujahrslauf Unter den Linden wird gereinigt.

Ab dem 2. Januar wird dann der Silvestermüll im restlichen Stadtgebiet von der Straßenreinigung entfernt. Bürgerinnen und Bürger könnten mithelfen, indem sie große Feuerwerksbatterien und Glasflaschen selbst entsorgen, da diese nicht mit Fahrzeugen aufgekehrt und nur per Hand aufgelesen werden könnten, teilte die Stadtreinigung mit.

(dpa)