Philharmoniker: Patenschaft für Orchester aus Ukraine

Die Berliner Philharmoniker übernehmen die Patenschaft für das Kyiv Symphony Orchestra und das Youth Symphony Orchestra of Ukraine.

Sie sollen in diesem Rahmen bei der Organisation von Auftrittsmöglichkeiten und der Beschaffung von Instrumenten unterstützt werden, wie die Stiftung Berliner Philharmoniker am Mittwoch mitteilte. Die Musiker aus der Ukraine sind bereits im vergangenen Jahr auf Einladung der Stiftung in der Philharmonie Berlin aufgetreten. Daraus habe sich ein regelmäßiger Kontakt entwickelt, verbunden mit dem Wunsch nach einer engeren Zusammenarbeit.



"Wir möchten mit diesen beiden Patenschaften einen kleinen Teil dazu beitragen, dass die beiden ukrainischen Orchester überhaupt weiter künstlerisch arbeiten können", sagte die Intendantin der Stiftung Berliner Philharmoniker, Andrea Zietzschmann. Eva-Maria Tomasi ergänzte für den Orchestervorstand der Berliner Philharmoniker, die Patenschaft sei ein Zeichen der Solidarität mit den Musikerinnen und Musikern in der Ukraine, die unter furchtbaren Umständen versuchten, das Musikleben aufrecht zu erhalten.

Die Direktorin des Jugendsinfonieorchesters der Ukraine und Managerin des Kyiv Symphony Orchestra, Alexandra Zaitseva, bedankte sich für die Patenschaft. "Sie ist sowohl symbolisch ein starkes Zeichen der Unterstützung für unser Heimatland, aber auch praktisch für uns sehr wichtig. Sie bietet uns die Aussicht auf einen engen Austausch."

(dpa)