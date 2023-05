Stadtmission: Barber Angels bedienen Bedürftige

Ein schicker Haarschnitt, eine frische Rasur - und schon fühlt man sich besser.

Das wissen auch die "Barber Angels", die am Sonntag wieder kostenlos Armen und Obdachlosen bei der Berliner Stadtmission die Haare schnitten. Dutzende kamen zu den etwa 15 ehrenamtlich tätigen Friseurinnen und Friseuren in den improvisierten Haarsalon am Bahnhof Zoo.

Die 2016 von einem süddeutschen Friseur gegründete Gruppe "Barber Angels Brotherhood" hat nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 460 Mitglieder in mehreren Ländern. Gut 500 Haarschneideaktionen gab es demnach bereits für knapp 45 000 Gäste. Die aktiven Mitglieder der Gruppe nennen sich "Apostel".

