Soziales

vor 38 Min.

Friseur-Rocker schneiden bedürftigen Menschen die Haare

Artikel anhören Shape

Kostenloser Friseurbesuch für Wohnungs- und Mittellose: Professionelle Friseurinnen und Friseure des Wohltätigkeitsvereins Barber Angels Brotherhood haben am Sonntag in der Berliner Stadtmission am Zoo Gratis-Haar- und Bartschnitte angeboten.