Neue Schließfächer für Obdachlose in Kreuzberg

Wer auf der Straße lebt, kann Ausweise und andere Wertgegenstände oft nicht sicher verstauen. Abhilfe sollen neue, kostenlose Schließfächer schaffen.

Am Kreuzberger Hafenplatz können obdachlose Menschen ihre Wertsachen ab sofort in kostenlosen Schließfächern einschließen. "Wir hoffen, damit einen Beitrag leisten zu können, um den Betroffenen das ohnehin sehr schwierige Leben ohne eigene Wohnung etwas erleichtern zu können", teilte Thomas Mertens von der Home & Care Nothilfe GmbH mit, der die Schließfächeranlage am Montag gemeinsam mit dem stellvertretenden Bezirksbürgermeister von Friedrichshain-Kreuzberg, Oliver Nöll, eröffnete. Die Schließfächer sollten helfen, persönliche Dinge vor Verlust und Diebstahl zu schützen, so Nöll.

Insgesamt stehen 22 Schließfächer in unterschiedlichen Größen zur Verfügung, einige eher für Ausweisdokumente, andere in Schuhkartongröße oder für kleine Koffer, wie eine Sprecherin des Bezirksamtes sagte. Es ist die zweite derartige Einrichtung Berlins, die erste befindet sich in der Finsterwalder Straße in Reinickendorf.

(dpa)