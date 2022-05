Nonnemacher: Mehr Teilhabe ermöglichen

Selbstbestimmtes Leben und Teilhabe am gesellschaftlichen Alltag ist für Menschen mit Beeinträchtigungen aus Sicht von Brandenburgs Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) nicht immer einfach zu verwirklichen.

Es gebe noch zu viele Barrieren in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens, sagte Nonnemacher am Dienstag in einer Mitteilung. Die Landesbehindertenbeauftragten Janny Armbruster sagte, es sei wichtig, dass die Kommunen mit Unterstützung des Landes mehr in die Barrierefreiheit investieren könnten.

In Brandenburg leben rund 508 000 Menschen mit festgestellten Behinderungen, darunter 335 000 mit einer anerkannten Schwerbehinderung. Am Donnerstag wird der europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen begangen. In diesem Jahr steht er unter dem Motto "Tempo machen für Inklusion – barrierefrei zum Ziel".

© dpa-infocom, dpa:220503-99-139306/2 (dpa)