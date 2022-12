Notübernachtung in Kirche: Viele Plätze noch frei

Die zu einer Unterkunft für obdach- und wohnungslose Menschen umfunktionierte Zwingli-Kirche in Friedrichshain hat bislang erst die Hälfte der Schlafplätze belegt.

Aktuell kommen laut Barabara Breuer, Pressesprecherin der Stadtmission, rund 40 Männer und 10 Frauen in zwei getrennten Bereichen in der Kirche unter. Platz wäre aber für 100 Personen. Bislang hat sich das Angebot laut Breuer noch nicht rumgesprochen. Sie ist optimistisch, dass die vorherige Unterkunft, eine Traglufthalle, vor Weihnachten wieder bezogen werden kann.

Diese musste am Montagmorgen wegen eines Feuers evakuiert werden. Noch am Abend konnte mit Hilfe des Kirchenkreises Berlin Stadtmitte die Zwingli-Kirche in der Nähe der Warschauer Straße organisiert werden. "Hätte der Kirchenkreis Berlin Stadtmitte uns nicht so schnell geholfen, hätten wir die ganzen Leute wahrscheinlich nicht unterbringen können", erklärt Breuer. "Für uns war das ein kleines vorgezogenes Weihnachtswunder."

(dpa)