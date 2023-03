"Ort der Wärme" im Humboldt-Forum bleibt länger offen

Wegen hoher Nachfrage bleibt der "Ort der Wärme" im Humboldt Forum im Berliner Schloss einen Monat länger geöffnet.

Bis Ende April können sich Menschen dort aufwärmen, etwas trinken, lesen oder eine Kleinigkeit essen. Ursprünglich war die Aktion bis Ende März geplant.

"An kälteren Tagen haben wir bis zu 150 Gäste", sagte Jörge Bellin, Koordinator der Wohnungslosen- und Obdachlosenhilfe der Berliner Johanniter, am Mittwoch laut Mitteilung. Es sei ein "Wohnzimmer" und ein Ort der Begegnung mitten in der Stadt geworden. "Neben unseren Gästen kommen immer wieder auch Besucherinnen und Besucher des Humboldt Forums zu uns, trinken einen Kaffee und spenden eine Kleinigkeit."

Im März werden auf der Shopfläche an Portal 3 des Forums zudem Porträts von Gästen und Helferinnen und Helfern der Johanniter-Notübernachtung in Kreuzberg gezeigt. Mit den Fotos der Ausstellung "mensch_sein" wolle er die Menschen sichtbarer machen, sagte Fotograf und Regisseur Andreas Duerst.

Der "Ort der Wärme" ist eine Gemeinschaftsaktion der Johanniter-Unfall-Hilfe, der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss und dem Shopbetreiber Muson. Er ist ein Beitrag zum "Netzwerk der Wärme". An der Initiative beteiligen sich angesichts der Energiekrise zahlreiche Einrichtungen wie Bibliotheken, Stadtteilzentren, Clubs und Kirchengemeinden.

(dpa)