Osterbasar der Justizvollzugsanstalten in Staatskanzlei

Holzhasen, Keramikfiguren und Notizbücher - das ganze Jahr über fertigen Gefangene in Brandenburg in Werkstätten Produkte an. Nun wurden sie zum Verkauf angeboten.

Beim Osterbasar der Justizvollzugsanstalten sind Holzhasen, Keramikfiguren und Notizbücher aus den Gefängnissen und dem Maßregelvollzug in Brandenburg in der Staatskanzlei zum Verkauf angeboten worden. Alle Produkte seien von Inhaftierten oder Patienten etwa in Buchbinderei, Gärtnerei, Tischlerei und Töpferei hergestellt worden, teilte das Potsdamer Justizministerium am Mittwoch mit. "Die Arbeit gibt den Gefangenen eine feste Tagesstruktur und die Möglichkeit, Geld zu verdienen", sagte Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU). Demnach befinden sich etwa 60 Prozent der Gefangenen im Land in einer Beschäftigung. Alle Produkte der Inhaftierten werden über das ganze Jahr im Werksverkauf der Werkstätten des Brandenburger Vollzugs angeboten. Die tägliche Vergütung für die Gefangenen variiert nach Angaben eines Sprechers des Justizministeriums zwischen 12,22 Euro und 18,33 Euro, während der tägliche Kostensatz je Gefangenem im Jahr 2022 bei knapp 186 Euro lag. (dpa)

