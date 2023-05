Giffey: Werden der linke Part im Bündnis mit der CDU sein

Berlins SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey hat angekündigt, die SPD werde ihr Profil im Bündnis mit der CDU schärfen und der linke Part der Koalition sein.

"Wir sind in diesem letzten Bündnis zerrieben worden. Wir waren zu oft in einer moderierenden Rolle", sagte Giffey beim SPD-Landesparteitag am Freitagabend zurückblickend auf Rot-Grün-Rot. "Die anderen haben die Maximalpositionen aufgemacht, wir konnten nicht ausreichend unsere Stärke, unser Profil zeigen." Ihre Erwartung sei, dass das der SPD künftig wieder stärker gelinge.

"Wir müssen jetzt in dieser Koalition zeigen: Wir sind diejenigen, die für Mieterschutz, für Arbeitnehmerschutz, für Klimaschutz stehen", sagte die SPD-Politikerin. "Die SPD wird der linke, der sozialpolitische Part in diesem Bündnis sein."

Giffey, die für die Koalition mit der CDU auf das Amt als Regierende Bürgermeisterin verzichtet hat und nun Wirtschaftssenatorin ist, hielt ein engagiertes Plädoyer für das neue Bündnis. "Es wäre für mich doch das Einfachste und Bequemste gewesen, zu sagen: Ist doch egal, wir machen einfach weiter, geht schon. Drei Jahre kriegen wir noch rum", sagte sie vor den Parteitagsdelegierten. "Aber es wäre kein einfaches Weiter so gewesen. Es wäre an vielen Stellen schwieriger geworden."

Schon in den Sondierungsgesprächen habe sich gezeigt, dass die Grünen den Führungsanspruch der SPD nicht akzeptiert hätten. "Wir hätten einen Dauerstreit gehabt zwischen SPD und Grünen. Jeder Tag wäre ein neuer Anlass gewesen zu sagen: Das ist hier Stillstand, das geht nicht voran", sagte Giffey.

"Die SPD wäre zu einer Klagemauer des Stillstands in Berlin geworden, die Menschen hätte das noch stärker gegen uns aufgebracht." Die SPD hätte ihre Glaubwürdigkeit als Partei verloren, warnte die Landesvorsitzende. "Ich bin überzeugt davon, dass wir in drei Jahren die Quittung dafür bekommen hätten."

Giffey appellierte an ihre Partei, die Spaltung zu überwinden, die sich etwa beim knappen Mitgliedervotum zum Koaltionsvertrag mit der CDU gezeigt hatte: Sie wünsche sich, dass die SPD zusammenstehe und wieder zusammenfinde, sagte Giffey. "Einigkeit macht stark", zitierte sie das alte SPD-Motto. "Nur dann haben wir eine Chance, Wahlen wieder zu gewinnen."

