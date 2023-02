Bundespräsident Schirmherr der Special Olympics World Games

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übernimmt die Schirmherrschaft der Special Olympics World Games Berlin 2023.

Das gaben die Organisatoren des weltweit größten inklusiven Sportevents, das vom 17. bis 25. Juni in der Hauptstadt ausgetragen wird, am Dienstag bekannt. "Für die Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt ist die Schirmherrschaft durch unseren Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ein außerordentliches Zeichen der Wertschätzung. Die Schirmherrschaft zeigt, wie wichtig Inklusion für unsere Gesellschaft ist", sagte Christiane Krajewski, Präsidentin der Special Olympics Deutschland.

Mehr als 7000 Aktive werden erwartet, sodass die Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung zum größten Multisport-Event in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München avancieren. Steinmeier war bereits bei der Unterzeichnung des Ausrichtervertrages für die Weltspiele im Januar 2020 im Schloss Bellevue anwesend. Mit der Schirmherrschaft setzt der Bundespräsidenten ein weiteres Zeichen für die Förderung von Inklusion. "Die Special Olympics World Games in Berlin werden uns allen Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung nahe bringen, uns Begegnungen mit ihnen ermöglichen und dazu beitragen, diese zur Normalität zu machen", sagte Krajewski.

Mehr als 22 000 Volunteers haben sich für die Wettbewerbe in 26 Sportarten angemeldet, um die Sportlerinnen und Sportler zu unterstützen. Die Aktiven aus aller Welt werden bereits vor den Spielen nach Deutschland reisen und sich in sogenannten Host Towns in der gesamten Bundesrepublik akklimatisieren, ehe sie mit Vertretern der jeweiligen Gemeinden und Kommunen nach Berlin reisen.

(dpa)