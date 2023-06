Erster Wettbewerb bei Special Olympics gestartet

Bereits vor der offiziellen Eröffnungsfeier haben für die Athletinnen und Athleten der Rhythmischen Sportgymnastik die Special Olympics begonnen.

Am Samstagvormittag wurden die Klassifizierungen gestartet. Dabei wird geschaut, welchen Leistungsstand die Aktiven haben, sodass sie mit einem vergleichbaren Level in verschiedenen Gruppierungen zu den Finalkämpfen antreten können.

In der Messe Berlin präsentierten die Aktiven ihre Fertigkeiten an den Keulen, Reif oder Seil und wurden dabei von rund 300 Zuschauern frenetisch bejubelt. An den kommenden vier Tagen werden die Final-Wettkämpfe bestritten und die Siegerehrungen vorgenommen.

Am Abend folgt die offizielle Eröffnungsfeier im Berliner Olympiastadion vor 50 000 erwarteten Zuschauern (20.15 Uhr/rbb und Sky). Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird gegen Ende der zweieinhalbstündigen Veranstaltung die Spiele für eröffnet erklären. Bis zum 25. Juni gehen rund 7000 Aktive aus 190 Nationen in 26 Sportarten an den Start. Die Weltspiele sind damit das größte Multisport-Event in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München.

(dpa)