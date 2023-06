Kanuten starten: Judoka und Segler pausieren

Als vorletzte Sportart gehen am vierten Wettkampftag der Special Olympics World Games die Kanuten ins Rennen.

Insgesamt 60 Athleten, darunter 14 Unified-Partner, starten ab Mittwoch in insgesamt sieben Wettbewerben auf der Regattastrecke in Grünau. Dagegen legen die Judoka und die Segler einen Ruhetag ein.

In der Messe Berlin gehen drei Sportarten in die finale Phase. Nach den Klassifizierungen an den vorangegangenen Tagen geht es für Tischtennis-, Boccia- und Badmintonspieler zur Halbzeit der Spiele um Medaillen. Die Weltspiele der geistig und mehrfach Beeinträchtigten enden am 25. Juni.

Am Abend treffen die Special Olympics World Games auf die Fête de la Musique. Auf der Bühne am Brandenburger Tor soll ein vielfältiges und inklusives Programm mit unterschiedlichen Musikern die Besucher einladen, den Sommeranfang mit Mitsingen, Tanzen und Genießen zu beginnen.

(dpa)