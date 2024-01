Champions League: BR Volleys gegen Piacenza chancenlos

Die Berlin Volleys haben die direkte Qualifikation für das Viertelfinale in der Champions League verpasst.

Am letzten Spieltag der Gruppenphase unterlag der deutsche Volleyball-Meister im Spiel um Platz eins dem italienischen Starensemble von Gas Sales Daiko Piacenza am Mittwoch mit 0:3 (15:25, 23:25, 19:25). Schon vorab stand aber fest, dass der Bundesliga-Tabellenführer zumindest als bester Gruppendritter in die K.o.-Runde einzieht, in der noch drei freie Plätze für das Viertelfinale ausgespielt werden.

Der klare Favorit Piacenza demonstrierte vor 5621 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle schon zu Beginn eindrucksvoll seine Klasse. Gegen die Blockabwehr der Italiener konnten sich Marek Sotola und Timothee Carle selten durchsetzen. Allein Mittelblocker Timo Tammemaa bereitete dem Gast in einigen Szenen Probleme. Über die Zwischenstände 8:3, 17:8 und 21:12 verlieh Piacenza im ersten Satz seiner Überlegenheit deutlich Ausdruck.

Den zweiten Durchgang gestalteten die Berliner weitaus offener. Letztlich machten aber auf Seiten der Italiener der 36 Jahre alte Robertlandy Simon sowie Yuri Romano mit ihrer Angriffsdynamik auch in diesem Satz den Unterschied. Aber erst bei 22:22 konnte sich Piacenza mit zwei Punkten vorentscheidend absetzen.

Nach den beiden Satzgewinnen stand Piacenza bereits als Gruppensieger fest, ließ aber auch im dritten Abschnitt nicht locker. Volleys-Trainer Joel Banks hatte zu diesem Zeitpunkt zahlreiche Spielerwechsel vorgenommen, doch auch diese Maßnahme konnte den Schwung des Gegners nicht stoppen.

