Weise unterstützt Hockey-Damen bei Hallen-EM in Berlin

Die Herren haben vorgelegt, nun können die deutschen Hockey-Damen ihren EM-Titel verteidigen.

Eine Woche nach dem EM-Sieg der Hallenhockey-Herren wollen auch die deutschen Hallenspezialistinnen ihren EM-Titel beim Turnier in Berlin verteidigen. "Wenn man eine Europameisterschaft im eigenen Land spielt, dann gehört man automatisch als deutsches Team schon zu den Favoriten", sagte Hallenhockey-Bundestrainer Dominic Giskes vor dem EM-Auftakt am Donnerstag mit den Spielen gegen Spanien (13.45 Uhr) und die Türkei (19.45). Der 38-Jährige muss in Abwesenheit der aktuellen A-Nationalspielerinnen und Damen-Bundestrainer Valentin Altenburg kurzfristig eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen, die ihren vor zwei Jahren gewonnen Titel verteidigen möchte.

Prominente Unterstützung an der Seitenlinie erhält Giskes durch den früheren Bundestrainer Markus Weise, der sowohl mit den Damen als auch den Herren Olympia-Gold gewann. "Das Projekt ist top. Das macht viel Spaß, und man nimmt eine Menge mit", schilderte Giskes die Zusammenarbeit mit seinem prominenten Partner.

In Elisa Gräve und Maike Schaunig (beide Düsseldorf) stehen zwei erfahrene Nationalspielerinnen im bunt zusammengewürfelten Team, das sich vor allem auf die Heimatmosphäre in Horst-Korber-Sportzentrum freut. "Es wird laut sein, es wird cool sein und das ist genau das, was uns tragen soll. Dass wir die Stimmung aufsaugen und das dann auf den Platz bringen", sagte Kapitänin Fenja Poppe. Weitere Vorrundengegner der DHB-Auswahl sind Tschechien (Freitag, 19.45) und Belgien (Samstag, 12.45).

