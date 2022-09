Klimaaktivisten blockieren Kohlekraftwerk in Jänschwalde

Klimaaktivisten haben am Montagmorgen das Kohlekraftwerk in Jänschwalde im Süden Brandenburgs blockiert.

Die Polizei sei vor Ort, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Brandenburg. Die Gruppe "Unfreiwillige Feuerwehr" teilte mit, etwa 40 Menschen befänden sich auf dem Gelände und blockierten unter anderem den Kohlebunker und die Gleisverbindungen zum Kraftwerk.

Ein Sprecher des Energieunternehmens Leag bestätigte, dass sich Menschen am sogenannten Grabenbunker befänden. Die Leag ist der Betreiber des Braunkohlekraftwerks in Jänschwalde, dem drittgrößten in Deutschland.

(dpa)