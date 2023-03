Spree-Neiße

Mutmaßlicher Angreifer in Regionalzug in U-Haft gekommen

Nach einem Angriff mit einer Axt in einem Regionalzug im Südosten Brandenburgs ist der Verdächtige am Samstag in Untersuchungshaft gekommen.

Das sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd in Cottbus nach der Vorführung beim Haftrichter. Der 37-Jahre alte Pole werde dringend der gefährlichen Körperverletzung verdächtigt. Die Polizei spricht mittlerweile von einer Axt, zuvor hatte sie von einem "axtähnlichen Gegenstand" gesprochen. Der Mann stieg am Freitagnachmittag in Guben in eine Regionalbahn. Er soll nach Angaben der Polizei sechs Monitore demoliert und dann mit der Axt eine 17-jährige Jugendliche verletzt haben. Sie erlitt eine schwere Kopfverletzung. In dem Regionalzug saßen laut Polizei am Freitag etwa 15 Fahrgäste. Die Ermittlungen zum Motiv für den Angriff dauerten an, sagte ein Sprecher. (dpa)

