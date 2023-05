Rettungshubschrauber nach Unfall im Einsatz

Nach einem Unfall am Sonntagabend im Spree-Neiße-Kreis ist ein 23-Jähriger mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden.

Der Mann sei in einem Kleintransporter unterwegs gewesen und zwischen Burg (Spreewald) und Schmogrow von der Landstraße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ein Atemalkoholtest bei ihm habe 2,4 Promille angezeigt. Das Fahrzeug wurde komplett zerstört, so der Sprecher. Weil Betriebsmittel auf die Straße gelaufen seien, war diese für zwei Stunden voll gesperrt. Gegen den 23-Jährigen, der sich demnach zur stationären Behandlung im Krankenhaus befindet, liefen Ermittlungen.

(dpa)