Schulranzen aus Auto geworfen: Unfall mit drei Verletzten

Ein aus einem Auto geworfener Schulranzen hat einen Verkehrsunfall auf der B169 in Klein Oßnig (Landkreis Spree-Neiße) verursacht.

Dabei sind drei Menschen verletzt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach bremsten zwei nachfolgende Autos am Mittwochmittag wegen des Ranzens ab und stießen zusammen. Drei Menschen im Alter von 18, 19 und 20 Jahren wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto, aus dem der Schulranzen geworfen wurde, fuhr vom Unfallort weg. Warum der Schulranzen auf die Straße geworfen wurde und wer das Auto fuhr, war am Morgen immer noch unklar.

(dpa)