Mutmaßlicher SS-Wachmann: Staatsanwalt für fünf Jahre Haft

Die Staatsanwaltschaft fordert im Prozess gegen einen mutmaßlichen früheren SS-Wachmann im Konzentrationslager Sachsenhausen fünf Jahre Haft für den 101-jährigen Angeklagten. "Sie haben die Entmenschlichung der Opfer hingenommen und haben sich damit abgefunden", sagte Oberstaatsanwalt Cyrill Klement am Dienstag in Brandenburg/Havel.

Der Mann soll laut Anklage als damaliger Wachmann im KZ Sachsenhausen von 1942 bis 1945 Beihilfe zum Mord an mehr als 3500 Häftlingen geleistet haben. Dabei gehe es um Beihilfe zum Mord an sowjetischen Kriegsgefangenen mit Genickschussanlage, Mord an Kranken durch Genickschüsse, Mord durch lebensfeindliche Bedingungen und Mord durch Vergasung.

Die Staatsanwaltschaft stützt sich auf Dokumente zu einem SS-Wachmann mit dem Namen, dem Geburtsdatum und dem Geburtsort des Mannes. Bisher bestritt der Angeklagte, dass er in dem KZ tätig war. Er arbeitete nach eigenen Angaben in der fraglichen Zeit als Landarbeiter bei Pasewalk (Mecklenburg-Vorpommern). Der Strafrahmen liegt für die angeklagte Tat zwischen drei und 15 Jahren. Das Plädoyer der Verteidigung ist nach bisherigen Plänen für den 1. Juni vorgesehen.

