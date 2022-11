CDU-Chef kritisiert Behörden nach Versetzung von Beamten

Nach der Versetzung eines Beamten aus dem Berliner Staatsschutz hat die Opposition im Abgeordnetenhaus die zuständigen Behörden kritisiert.

"Wenn sich ein Staatsschutz-Beamter schon seit vielen Jahren an einem prorussischen Propagandafeldzug beteiligt, muss das dem Dienstherrn doch auffallen", sagte der Berliner CDU-Landes- und Fraktionschef Kai Wegner der "Welt" (Samstag). "Was ist eine Sicherheitsüberprüfung in Berlin wert, bei der ein solcher Beamter durch das Raster fällt?"

Wegner forderte in der Zeitung Aufklärung darüber, "auf welche geheimen Dokumente dieser Beamte zugreifen konnte und ob ausgeschlossen werden kann, dass aus dem Landeskriminalamt vertrauliche Informationen an fremde Mächte weiter geleitet wurden".

Die Senats-Innenverwaltung hat auf Anfrage bestätigt, dass der Beamte des Landeskriminalamts "aus staatsschutzrelevanten Erkenntnissen" aus dem Staatsschutz "in einen anderen Dienstbereich umgesetzt" worden sei. "Zugriffsmöglichkeiten auf Daten wurden ihm entzogen", hieß es. Zu den konkreten Vorwürfen äußerte sich die Innenverwaltung zunächst nicht. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte ebenfalls in der "Welt": "Wir nehmen dies sehr ernst."

Gemeinsamen Recherchen des ARD-Magazins "Kontraste", "Zeit Online" sowie des russischsprachigen Onlinemediums "Meduza" zufolge soll der Mitarbeiter Kontakte zu einem behördenbekannten Rechtsextremisten gepflegt sowie Reisen nach Russland und Belarus getätigt haben, die nicht wie vorgeschrieben angemeldet worden sein sollen. Der Mann soll dem Bericht zufolge Mitglied in einem Verein für Völkerfreundschaft in Brandenburg gewesen sein, dem Verbindungen zu einer paramilitärischen russischen Kosakengruppe nachgesagt werden.

(dpa)