Frau in Mahlsdorf belästigt - Helfer rassistisch beleidigt

Ein Mann ist in Berlin-Mahlsdorf einer 34-Jährigen zur Hilfe gekommen, die sexuell belästigt worden sein soll - und daraufhin nach Angaben der Polizei selbst rassistisch beleidigt worden.

Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittele wegen des Vorfalls am Freitagabend gegen einen 42-Jährigen, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der Tatverdächtige habe am Freitagabend laut Zeugenaussagen zunächst eine Mutter sexuell belästigt, die mit zwei Kindern unterwegs gewesen sei, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Der 34-Jährige sei ihr zur Hilfe gekommen und habe den anderen Mann aufgefordert, sie in Ruhe zu lassen. Daraufhin habe ihn der ältere Mann rassistisch beleidigt. Dieser sei offensichtlich alkoholisiert gewesen, habe aber einen Atemalkoholtest abgelehnt. Gegen ihn werde nun wegen "Beleidigung auf sexueller Grundlage sowie wegen Beleidigung mit fremdenfeindlichem Hintergrund" ermittelt, hieß es.

(dpa)