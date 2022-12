"Adventskalender" mit Süßigkeiten und Musik für Obdachlose

Um bedürftige Menschen durch die Weihnachtszeit zu begleiten, hat die Berliner Stadtmission einen sogenannten lebendigen Adventskalender ins Leben gerufen.

An jedem Tag soll es bis Heiligabend verschiedene Aktionen vor der Essensausgabe am Bahnhof Zoo geben, erklärte Barbara Breuer, Sprecherin der Stadtmission, am Freitag. Es beteiligten sich unter anderem Bands, Künstler oder Gruppen.

Bei der Anfang Dezember gestarteten Initiative wurden etwa schon Weihnachtsmützen oder Süßigkeiten ausgeteilt. An anderen Tagen seien zum Beispiel Gebete oder musikalische Auftritte geplant. "Der Advent als solcher ist uns wichtig. Es ist eine Zeit des Ankommens", sagte Breuer. Dies solle der Adventskalender obdachlosen Menschen zeigen. 2021 hatte die Aktion zum ersten Mal stattgefunden.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hatte am Bahnhof Zoologischer Garten am Freitag mit Auszubildenden der Deutschen Bahn bei der Essensausgabe geholfen. Täglich kommen laut Stadtmission bis zu 600 Bedürftige zur Bahnhofsmission, um sich dort Essen, heißen Tee oder Kaffee abzuholen.

(dpa)