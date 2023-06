Bundeskanzler Scholz zeichnet Berliner Verein Kopfsachen aus

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Sonderpreis des Wettbewerbs Startsocial an den Berliner Verein Kopfsachen vergeben.

Der Verein setzt sich für die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ein. Er ist in Berlin, Köln und Hamburg tätig. "Kinder und Jugendliche haben ganz besonders gelitten, als Kitas, Schulen und Universitäten zeitweise geschlossen hatten", sagte der Bundeskanzler und Schirmherr des Wettbewerbs am Dienstag in Berlin mit Verweis auf die Corona-Pandemie. Er lobte die Arbeit des Vereins: "Das zeigt, wie wichtig mentale Gesundheit und ein offener Umgang damit ist, nicht nur während der Pandemie."

Beim Startsocial-Wettbewerb wurden sieben Initiativen für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Sie erhielten jeweils 35.000 Euro Fördergeld. Zu den Vereinen gehörten neben Kopfsachen auch Die Bunten aus Augsburg, Herzenssache aus Wandlitz und der Bundesverband Housing First aus Berlin. Auch die Vereine Tausch und Schnack aus Hamburg, Woé zon loo aus Dortmund sowie die Alzheimer Gesellschaft aus Kiel wurden ausgezeichnet.

Der Startsocial-Wettbewerb fördert nach eigenen Angaben seit 2001 jedes Jahr ehrenamtliche Initiativen aus Deutschland. Jährlich gibt es demnach 100 Stipendien, die an ehrenamtliche Initiativen vergeben werden, die sich für nachhaltige Lösungen sozialer Probleme einsetzen.

