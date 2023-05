Stundenlöhne in Brandenburg unter Bundesdurchschnitt

Obwohl sich in vielen Wirtschaftsbereichen die Einkommen zwischen dem alten Bundesgebiet und den neuen Ländern angeglichen haben, gibt es noch immer Unterschiede. Auch in Brandenburg hinken die durchschnittlichen Stundenlöhne dem Bundesniveau hinterher.

Mehr als 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung liegen die Stundenlöhne in Brandenburg weiterhin unter dem Durchschnitt aller Bundesländer. Die etwa 951.000 Beschäftigten zwischen Prignitz, Uckermark und Lausitz verdienten im April des vergangenen Jahres durchschnittlich 19,40 Euro brutto pro Stunde, das waren 2,62 Euro weniger als im Bundesmittel. Das teilte das Statistische Bundesamt auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag mit, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. 40,2 Prozent der Beschäftigten hatten sogar einen Stundenlohn unter 15 Euro. Für Brandenburgs Linke-Landeschefin Katharina Slanina sind damit Minirenten programmiert.

Mit weniger als 20 Euro die Stunde gingen 626.000 Menschen oder 65,6 Prozent aller Beschäftigten der Mark im April 2022 nach Hause. Der Stundenlohn im Bund betrug zu dieser Zeit im Durchschnitt 22,02 Euro. Einen Stundenlohn von weniger als 15 Euro hatten im Bundesdurchschnitt 31,7 Prozent aller Beschäftigten.

Slanina sprach sich für spürbare Lohnsteigerungen aus. "Löhne rauf, Preise runter! Nach drei Jahren Reallohnverlust brauchen wir endlich Lohnsteigerungen oberhalb der Inflation", sagte sie der dpa. Auch die vielen Arbeitnehmer, die in Brandenburg nicht tarifgebunden seien, müssten "endlich mehr vom Kuchen abbekommen", meinte die Linke-Politikerin.

Bei einem Vergleich der Stundenlöhne mit dem Niveau in den alten Bundesländern schneidet Brandenburg noch schlechter ab. Bei den Beschäftigungsverhältnissen mit Stundenlöhnen von weniger als 20 Euro hatte Schleswig-Holstein im April 2022 mit 61,2 Prozent den größten Anteil unter den alten Bundesländern. Am besten im alten Bundesgebiet schnitt Hamburg ab. Hier gingen nur 45,3 Prozent der Beschäftigten mit einem Stundenlohn von unter 20 Euro nach Hause.

Im Vergleich der ostdeutschen Länder lagen der Durchschnitts- Stundenlohn von 19,40 Euro in Brandenburg im April 2022 noch an der Spitze. In Sachsen betrug der durchschnittliche Lohn 19,02 Euro, Schlusslicht im Osten mit 18,41 Euro war Mecklenburg-Vorpommern.

(dpa)