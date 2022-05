Unfall bei "Fontane-Rallye": Zwei Männer schwer verletzt

Bei der "22.

ADAC Fontane Rallye" ist es bei Storbeck (Ostprignitz-Ruppin) zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen. Im Rahmen einer Zeitmessung sei ein 53-jähriger Fahrer am Samstag auf der abgesperrten Rennstrecke aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Fahrer und sein 55 Jahre alter Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zuerst hatte die "Märkische Allgemeine" (online) berichtet.

