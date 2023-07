Verkehrsbehinderungen beim Christopher Street Day in Berlin

Wegen des Christopher Street Days (CSD) sind in Berlin am Samstag eine Reihe von Straßensperrungen geplant.

Darauf hat die Verkehrsinformationszentrale auf Twitter hingewiesen. So ist die Leipziger Straße zwischen Charlotten- und Axel-Springer-Straße bis in die Abendstunden gesperrt. Eine Sperrung gibt es auch an der John-Foster-Dulles-Allee/Scheidemannstraße/Dorotheenstraße zwischen Spreeweg und Ebertstraße, die erst Sonntagmittag aufgehoben werden soll. Zu Verkehrsbehinderungen kann es auch an anderen Stellen kommen.

Nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist damit zu rechnen, dass die Zugänge zum S- und U-Bahnhof Brandenburger Tor sowie den U-Bahnhaltestellen Bundestag und Nollendorfplatz geschlossen werden, um während des Demonstrationszugs Gefährdungen durch Überfüllung zu vermeiden.

Zum Christopher Street Day in Berlin erwarten die Veranstalter am Samstag eine halbe Million Teilnehmer. Wie im Vorjahr führt der Demonstrationszug auf einer 7,4 Kilometer langen Strecke durch mehrere Berliner Stadtteile. Die Abschlusskundgebung des 45. Berliner CSD ist ab dem späten Nachmittag in der Nähe des Brandenburger Tors geplant.

