Verkehrsbetriebe und Verdi setzen Tarifrunde fort

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die Gewerkschaft Verdi haben ihre Tarifverhandlungen dem Unternehmen zufolge am Wochenende fortgesetzt.

Beide Seiten holten damit ein bereits für Freitag angesetztes Treffen nach, das die BVG aufgrund des Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr abgesagt hatte. Eine Einigung wurde in den Gesprächen aber nicht erzielt, wie die BVG am Montag mitteilte. "In konstruktiven Gesprächen am Wochenende wurden unter anderem alle Forderungen der Gewerkschaft und weitere Themen besprochen", hieß es. Die nächste reguläre Verhandlungsrunde ist laut BVG für kommenden Montag und Dienstag (11. und 12. März) angesetzt.

"Wir hatten den Eindruck, dass die BVG verstanden hat, worum es geht", sagte der Berliner Verdi-Sprecher Kalle Kunkel der Deutschen Presse-Agentur. Beide Seiten hätten bei den Gesprächen am Wochenende versucht, eine Lösung zu finden. "Damit wurden nun alle Themen zumindest behandelt", so Kunkel.

Am Freitagnachmittag endete der zweite Warnstreik von Verdi in Berlin im laufenden Tarifstreit. Die Gewerkschaft verlangt unter anderem eine Verlängerung der Wendezeiten auf allen Linien von vier auf zehn Minuten, Urlaubsgeld und mehr Urlaubstage. In den Gesprächen am Wochenende habe die BVG der Gewerkschaft eigenen Angaben zufolge "weitere konkrete Angebote zu den Themen Zulagen, Urlaub sowie Dienstzeitlängen vorgelegt". Auch bei den Wendezeiten hätten die Verkehrsbetriebe Alternativen vorgeschlagen.

