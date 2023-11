Mann wirft Tisch aus Fenster: Mitarbeiter knapp verfehlt

Bei einem Streit in einer Berliner Sprachschule soll ein 39-Jähriger einen Tisch aus der vierten Etage geworfen und einen Mann nur knapp verfehlt haben.

Eine Mordkommission ermittle wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Demnach soll der Mann am Dienstagvormittag mit anderen Kursteilnehmern in Streit geraten sein. Als er den Tisch aus dem Fenster geworfen habe, soll dieser das Plexiglas einer Lichtkuppel von oben durchschlagen haben.

Ein 24-jähriger Mitarbeiter, der im darunterliegenden Büro gearbeitet hatte, soll nur knapp verfehlt worden sein. Polizisten nahmen den mutmaßlichen Tatverdächtigen fest. Die Ermittlungen dauerten an.

(dpa)