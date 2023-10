Stromausfall

vor 45 Min.

Einige Haushalte in Mitte am Dienstagmorgen ohne Strom

In einigen Straßen in Berlin-Mitte gab es am Dienstagmorgen einen Stromausfall.

Betroffen seien die Brunnenstraße, die Swinemünder Straße, die Veteranenstraße sowie die Wolliner Straße und Umgebung, wie der Stromnetzbetreiber Stromnetz Berlin informierte. In dem betroffenen Gebiet komme kein Strom aus der Leitung. Die Störung sollte nach Angaben des Netzbetreibers voraussichtlich bis 9.30 Uhr behoben sein. Störungsmeldung Stromnetz Berlin (dpa)

