Giffey: 1. Mai friedlich, mit starken Botschaften begehen

Im Vorfeld zahlreicher Demonstrationen rund um den 1.

Mai hat Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey zu Gewaltfreiheit aufgerufen. "Ich wünsche mir, dass wir den 1. Mai mit starken Botschaften, aber insgesamt friedlich und verantwortungsvoll begehen können", teilte die SPD-Politikerin mit. Sie würdigte den Einsatz der Polizistinnen und Polizisten, die an diesem Sonntag "unter schwierigen Bedingungen" im Einsatz seien.

Zugleich bezeichnete Giffey es als ermutigend, dass in diesem Jahr am 1. Mai zum Tag der Arbeit wieder Demonstrationen von Gewerkschaften möglich seien. "Denn Corona und die zurückliegenden zwei Jahre haben unsere Arbeitswelt in fast allen Bereichen getroffen. Allen, die unter schwierigen Bedingungen weiter ihre Arbeit geleistet haben, ist es zu verdanken, dass wir gut durch die Krise gekommen sind."

