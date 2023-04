Woidke zum 1. Mai: Starke Betriebsräte sind unerlässlich

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat zum Tag der Arbeit für eine starke Vertretung der Arbeitnehmer geworben.

"In immer mehr Unternehmen halten Elemente künstlicher Intelligenz Einzug. Die Umstellung auf klimaneutrales Wirtschaften erfordert neue und intelligente Lösungen für die Produktionsformen von morgen", teilte Woidke am Freitag anlässlich des 1. Mai (Montag) mit. Hier müssten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitbestimmen. "Starke Betriebsräte und Gewerkschaften sind dabei unerlässlich und haben die Möglichkeit, die Transformationsprozesse demokratisch zu gestalten."

Der diesjährige Feiertag falle in schwere Zeiten, sagte Woidke. "Die weltweiten Krisen haben unmittelbare Auswirkungen auf das Leben gerade sozial schwacher Menschen auch in unserem Land." Er verwies aber auf die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde, Energiepreisbremsen, Einmalzahlungen und die Einführung des Bürgergeldes. Die wirtschaftliche Entwicklung in Brandenburg sei zudem mit den höchsten Investitionen seit 1990 und dem viertbesten Wirtschaftswachstum aller Bundesländer weiter ausgesprochen gut.

Die zentrale Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) am 1. Mai für Brandenburg findet in Potsdam mit der DGB-Vorsitzenden Berlin-Brandenburg, Katja Karger, unter dem Motto "Ungebrochen solidarisch" statt.

(dpa)